Bazı ilaçlar kişide, zihinsel fonksiyonları bozabilir. Özellikle bu ilaçları demanslı hastalarda kullanmak, daha büyük bir sakınca doğurabilir. Çünkü hastaların zaten zihinsel bir bozukluğu vardır. Bu ilaçları da verirseniz zihinsel bozukluğun şiddeti artabilir. Hastalar hayaller görebilir. Hastanın genel durumu daha da kötüleşebilir. Bu ilaçları hekimin değerlendirerek vermesi gerekiyor. Demanslı hastalarda en çok kullanmak istemediğimiz ilaçlar, antikolinerjik ilaçlar dediğimiz içinde beyindeki asetilkolini azaltan bir takım psikiyatrik ilaçlar, mide bulantısı ilaçları, idrarı tutmak için verilen ilaçlar zihinsel fonksiyonları bozabilir. Psikiyatrik belirtiler için verilen sakinleştirici ilaçların içindeki maddeler, hastadaki zihinsel bozulmayı artırabilir. Hatta bazı antibiyotikler, bazı bitkisel katkı maddeleri de hastalardaki zihinsel bozulmayı fazlalaştırabilir. Dolayısıyla demanslı bir hastada ne olursa olsun yeni bir ilaca başlarken, mutlaka onu izleyen hekimin onayını almak, bu ilacın başlanıp başlanamayacağını sormak gerekir.