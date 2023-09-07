Sosyal medya platformları üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a yönelik tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla tutuklanan sanık Mustafa Neşeli, İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Duruşmada, tutuklu sanık Mustafa Neşeli, avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Müşteki Hande Baladın ise mahkemeye katılmayarak avukatı tarafından temsil edildi.

Sanık Mustafa Neşeli, mahkemede yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada karşıma çıkan reklamlardan rahatsızlık duyduğum için ilgili firmayla iletişim kurmaya çalıştım ve firma yüzü olarak bilinen Hande Baladın'ı gördüm. Reklamları engellemek amacıyla iletişime geçtim. Bu süreçte ona karşı bir yakınlık hissettim ancak fiziksel bir temasımız olmadı. Kendisini tanımıyorum. Özel nitelikte bir durum paylaştığımda oldu. Firma binasına gitmek istediğimde içeri alınmadım, güvenlik görevlileriyle konuştum. Bipolar hastalığıyla mücadele ediyorum ve yazdıklarımdan dolayı pişmanım. Hande Baladın'dan özür diliyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Müşteki avukatı ise mahkemede, "Müvekkilim sporcu olduğu için ve yoğun maç programı nedeniyle gelmedi. Şikayetçiyiz. Sanığın ruh sağlığının tespiti için hastaneye sevk edilmesini ve tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet savcısı ise, sanığın şu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz olduğunu belirterek tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, sanığın tutukluluğunun amacına ulaşıldığını ve savunmasını almış olduğunu göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi. Ayrıca, sanığın akıl sağlığının değerlendirilmesi amacıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınması için yazı yazılmasına karar verdi. Dosyanın işlemlerinin yürütülmesi için de Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine hükmetti. Duruşma daha sonra ileri bir tarihe ertelendi.

Sanık Mustafa Neşeli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.