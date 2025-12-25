Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, ilçe sınırları içerisinde yer alan akarsularda, su ürünleri ve çevre düzenine ilişkin denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler tarafından düzenli ve planlı bir şekilde yürütülen denetimlerle, iç su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması, kirlilik ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelindeki iç sularda yapılan bu kontrollerin hem ekosistemin korunmasına hem de yerel balıkçılığın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunduğunu belirtti. Denetimlerin, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.