Genel Kurul toplantısına DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, DP İl Başkanı Çağrı Kaplan, SP Bursa İl Başkanı Hamza Gürsel, İyi Parti İlçe Başkanı Recep Bayrak, eski Belediye Başkanı Cemal Arık, oda ve dernek başkanları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile parti üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan heyeti seçildi. Faaliyet raporu, gelir gider ve yönetim kurulu raporları ayrı ayrı okunup ibra edilmesinin ardından seçime gidildi.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut Başkan Murat Balakuş güven tazeledi. Balakuş'un başkanlığında yeni yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu;

Ahmet Şen, Yağız Varışloş, Berfin Güngör, Ali Ata, Şeyda Güngör, Ercan Erçetin, Mehmet Dere, Selim İncebay, Birgül Demirbaş, Ünal Denizhan, Alper İdil, Ahmet Yıldız, İsmail Bakadur ve İsmail Ese yer aldı.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ise Ertuğrul Anıl, Tahsin Aykül, Zekeriya Başaran, Elif Yıldırım Öztürk, İlhan Turan, Coşkun Şengün, Levent Çivi, Fatih Cincan, Behlül Dere, Berkay Yaşa, Göktuğ Aybat, Ali Rıza Bal ve Aydın Savaş’tan oluştu.

Bursa İl Delegeleri listesinde ise Murat Balakuş, Cihat Şengün, Ahmet Şen, Cemal Arık, İlhan Özen, Metin Ecertaş, İsmail Fergana, Bahadır Öke, Zahit Şükrü Ezim, Zeki Mete, Ahmet Uğur, Fatih Cincan, Mustafa Yel, Ziya Turan, Cemal Balakuş, Ali Ata, Mehmet Dere, Berfin Güngör, Ercan Erçetin, Selim İncebay, Yağız Varışlısoy, Şeyda Güngör, Ertuğrul Anıl, Ahmet Yıldız, Elif Yıldırım Öztürk, Buse Balakuş, Tahsin Aykül, Doğacan Öztürk, İsmail Bakadur, Ünal Denizhan, Birgül Demirbaş, Berna Öztürk, Coşkun Şengün, Aydın Savaş ve İlhan Turan yer aldı.

Seçimin ardından bir konuşma yapan DP İnegöl İlçe Başkanı Murat Balakuş, "Sayın Genel Başkanım, Genel İdare ve Merkez Karar Kurulu üyelerimiz, partimizin il ve ilçe başkanları, teşkilatlarımızın kıymetli yöneticileri, parti delegelerimiz, üyelerimiz, Sayın Belediye Başkanı, diğer siyasi partilerin değerli başkanları ve yöneticileri, saygıdeğer sivil toplum kuruluşlarımız, odalarımız, muhtarlarımız, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, biricik gençlerimiz ve çok değerli İnegöl halkı; Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, Olağan kongremize katılım sağladığınızdan ötürü her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Haftalardır değerli yönetimim ile sürdürdüğümüz hummalı çalışmanın bir eseri olarak bugün karşınızdayız. Bize bu yolda destek olan, adını saydığım sayamadığım tüm paydaşlarımıza buradan müteşekkir olduğumu ifade etmek isterim. Siyasi partiler demokratik temsiliyetle onalan tandıkları için Türkiye’nin temeli, partiler ise yerel birimleri ise bu temelin üzerine kat kat sıralanmış yapı taşlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir değerli vatandaşına yerelde birebir ulaşma şansını bize veren demokrasi, şüphesiz ki bu ülkenin en büyük kazanımıdır. Ben de bu kazanımın içerisinde İlçe Başkanlığı görevinde bulunduğumdan ötürü görevimin her dakikasında yüksek bir onur içerisinde oldum. Bugün karşınızda, bu göreve bir kez daha talip olarak bulunurken de bu onuru derinlikli bir biçimde yaşıyorum. İnegöl, Türkiye’mizin gerek ekonomik gerek kültürel ve gerek tarihsel olarak atan kalbidir. Ahilik geleneğinin peşinden gitmeyi bırakmamış, dernekler ve teşkilatlanmalar ile birlikteliği şiar edinmiş yüce hemşerilerim için “Ben” yoktur, “Biz” vardır. Biz lokmamızı da mutluluğumuzu da mutsuzluğumuzu da birlikte paylaşır, birlikte yaşarız. Bu yüzden böyle bir günde böyle kıymetli bir halkın karşısında bulunmak, ne büyük bir mutluluktur. İyi ki varsınız, hoş geldiniz, şerefler verdiniz" dedi.