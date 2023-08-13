Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların Mersin sahillerindeki her noktadan güvenle denize girebilmesi için gerekli denetimleri titizlikle sürdürüyor.MERSİN (İGFA) - MESKİ, Haziran ayında Kocahasanlı, Erdemli, Kargıpınarı, Davultepe, Mezitli, Limonlu, Tırtar, Töbank, Kumkuyu, Sultankoyu, Yemişkumu, Paşa Türbesi, Kızkalesi, Akkum, Yapraklıkoy, Susanoğlu, Arkum, Büyükeceli, Karatepe, Anamur Ören ve Aydıncık halk plajları, Toslaklar Koyu, Bozyazı Kuğu Parkı Sahili, Karaağaç Piknik Alanı ve Aydıncık ile Anamur’da farklı sahil noktalarından numune alımı gerçekleştirdi. MESKİ Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anamur, Bozyazı, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Erdemli, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçelerinde belirlenen 40 farklı noktadan alınan numuneler analiz ediliyor.

Deniz suyu numuneleri MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı’nda analiz ediliyor

Mersin’in birçok noktasından alınan deniz suyu numunelerinin mikrobiyolojik analizleri, akredite ve Çevre Yeterlilik Belgesi’ne sahip olan MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı’nda özenle yapılıyor. Yaz ayları boyunca her hafta belirlenen noktalardan düzenli olarak alınan numuneler analiz edilerek, sonuçları MESKİ’nin uzman ekipleri tarafından ‘Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik’ çerçevesinde değerlendiriliyor. Alınan deniz suyu numunelerine yapılan analiz değerlerinin, yönetmelik kriterlerine uygun çıktığı gözlemleniyor.

MESKİ’nin sahillerden her hafta düzenli olarak aldığı numunelerle gerçekleştirdiği analizler sayesinde vatandaşlar, yaz boyunca sahilleri güvenli bir şekilde kullanabiliyor. MESKİ’nin kontrol ettiği noktaların sayısının her geçen gün artmasıyla da, daha temiz bir Mersin ve Akdeniz hedefleniyor.

Özdemir: “Halkımızın ve gelen misafirlerimizin Mersin sahillerinin her noktasında denize girebilmesi için gerekli çalışmalar ve denetimler titizlikle devam etmektedir”

MESKİ Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürü Gonca Özdemir; “Türkiye’nin en uzun sahil şeridine sahip Mersin ilimizde gelen misafirlerimizin ve vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla denize girebilmesi için Kazanlı’dan Anamur’a kadar belirlediğimiz farklı 40 noktadan deniz numuneleri alınmaktadır. Alınan numunelerimiz çevre yeterlilik belgesine sahip ve akredite olan laboratuvarımıza gönderilmektedir. Analiz sonuçları ilgili mevzuatlar gereği belirlenmiş olan limit değerleri sağladığı görünmektedir. Halkımızın ve gelen misafirlerimizin Mersin sahillerinin her noktasında denize girebilmesi için İdaremizce gerekli çalışmalar ve denetimler titizlikle devam etmektedir” ifadelerini kullandı.