Denizli’de bir proje çerçevesinde Osmaneli’ne gelen gençler, ilçenin tarihi yerlerini gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen “Biz Anadolu’yuz” projesi çerçevesinde Denizli’den gelen gençler Osmaneli’nin tarihi yerlerini gezdiler. Geçler ilçede başta Hagios Georgios (Aya Yorgi), Hamide Hatun (Kırgıllı) Camii, Rüstem Paşa (Ulu) Camii, Osmaneli Tarihi Konakları, Kadın Girişimciler Kooperatifi gezerek, Gençlik Merkezi ve Osmaneli Belediyesi Kültür-Sanat Konağında ağırladılar. İlçenin geçmişte önemli bir yere sahip olan tarihini, kültürel değerlerini, Lefke taşını, Lefke bezini ve yöresel ürünler tanıtılarak, ilçe turizmine önemli katkılar sağlandı.