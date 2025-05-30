Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Köklere Yolculuk: Çanakkale" projesi kapsamında, 15 farklı liseden 50 öğrenci Çanakkale’ye anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.DENİZLİ (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen projede, gençlerin milli bilinç ve tarih şuuru kazanması amaçlandı. Gezi kapsamında öğrenciler; Çanakkale Şehitliği, Bigalı Köyü, Deniz Müzesi ve Truva Atı gibi tarihi ve kültürel değerleri yerinde görme fırsatı buldu. Ziyaretler boyunca öğrenciler hem tarih bilgilerini pekiştirdi, hem de geçmişine sahip çıkan bireyler olma yolunda önemli bir adım attı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle gençlerin tarihsel farkındalık kazanmalarını sağlarken aynı zamanda sosyal bağlarını da güçlendirmeyi hedefledi. Ziyaret sonunda gençler, duygusal anlar yaşadıklarını ve bu tür etkinliklerin kendilerinin kişisel gelişimi ve tarih bilinci için büyük önem taşıdığını ifade etti.