Son 3 hafta galibiyete hasret kalmasının ardından Isparta 32 Spor’u yenerek, kötü gidişe dur diyen Bordo Beyazlı temsilcimiz, Play-Off iddiasını sürdürmek istiyor.

17 hafta sonunda topladığı 21 puanla ligde 10. sırada yer alan ekibimiz, bu maçlardan 6 galibiyet çıkarırken, 3 maçta berabere kaldı, 7 maçta ise yenildi. Attığı 24 gole karşılık kalesinde ise 23 gol yiyen ekibimiz, inişli çıkışlı bir grafik ortaya koydu.

DEPLASMAN KARNEMİZ KÖTÜ

Ligde kendi sahasında gösterdiği performansı deplasman maçlarında gösteremeyen ekibimiz, bu güne kadar konuk olduğu rakipleriyle 8 maça çıktı. Bu maçlardan sadece 1 galibiyet çıkaran bordo beyazlılar, 1 maçta ise berabere kaldı. 6 kez rakiplerine boğun eğen ekibimiz 8 maçta 4 puan toplayabildi. Bu maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandıran temsilcimiz kalesinde ise 16 gol gördü.

ARNAVUTKÖY BLD. NASIL BİR TAKIM?

8 haftadır galibiyete hasret kalan ev sahibi Arnavutköy Belediye, ligde topladığı 12 puanla 16. sırada yer alıyor. Küme düşme hattında ki ekip, en son galibiyetini 18 Kasım’da kendi sahasında oynadığı Uşakspor karşısında 1-0’lık sonuçla aldı.

Geride kalan 17 hafta sonunda oynadığı maçlardan 2 galibiyet çıkarak ekip, 6 maçtan beraberlik çıkarırken 8 maçta ise yenildi. Bir haftayı bay geçen ekip, bu maçlarda rakip kaleleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü. Ligin dibine demir atmalarına karşın, zor gol yiyen ekip hüviyetinde ki Arnavutköy Bld. topladığı puanların büyük bir bölümünü ise kendi sahasında elde etti.

KENDİ SAHASINDA ASLAN KESİLİYORLAR

Bugüne kadar kendi saha ve seyircisi önünde 8 maça çıkan ekip, ligde elde ettikleri 2 galibiyeti de buradan çıkardı. 4 maçta ise berabere kalan ekip, rakiplerine ise 2 kez boğun eğdi. Ligde topladıkları 12 puanın 10’nunu kendi sahasında çıkaran ekip, kendi sahasında oynadığı 8 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kendi kalesinde ise sadece 5 gol gördü.

ZORLU MAÇ NE ZAMAN?

Her 2 takım için oldukça önemli olan bu maçta İnegölspor alacağı galibiyetle play-off hedefinden uzaklaşmamış olacak. Olası bir mağlubiyet durumunda ise büyük yara alacak olan ekibimiz deplasmanda yaşadığı 3 puan hasretini önümüzdeki haftalara bırakacak.

Bu zorlu karşılaşma 19 Aralık Salı günü 1000 kişi kapasiteli Bolluca stadında saat 14.00’de başlayacak.