Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yönetilen "Depozito Yönetim Sistemi" projesi tamamlandı ve 2025 yılında ülke genelinde uygulamaya geçecek. Bu sistem sayesinde, 0.1 ila 3 litre arası tek kullanımlık ambalajlar geri dönüşüme kazandırılacak. Her ambalaj için 25 kuruş depozito ödemesi yapılacak ve bu miktarlar alışverişlerde kullanılabilecek.

Türkiye'de uzun süredir beklenen 'İskandinav modeli' geri dönüşüm teşvikiyle birlikte, depozito iade sistemi alkolsüz içecekler, içme suyu, doğal mineralli sular, alkollü ve alkolsüz içkiler, bira, malt içecekler, enerji içecekleri, sporcu içecekleri, şarap, meyve suları, süt ve süt ürünlerini kapsayacak şekilde tasarlandı.

İlk aşamada 5 bin adet i̇ade makinesinin kurulması planlanıyor. Bu makineler, belediyeler, Millet Bahçeleri, üniversiteler, zincir marketler, alışveriş merkezleri, oteller, restoranlar ve kafeteryalar gibi yoğun ziyaretçi alanlarına yerleştirilecek.

Vatandaşlar, iade ettikleri her bir ambalaj için 25 kuruş depozito alacaklar. Bu miktarlar, Türkiye Emlak Katılım Bankası tarafından sağlanacak "e-cüzdan" hesaplarında biriktirilecek ve alışverişlerde kullanılabilecek.