Depremden sonra Hatay’da yevmiyeler 1.500 liraya çıkmasına rağmen inşaat sektöründe çalışacak vasıflı vasıfsız eleman bulunmuyor. İnşaat ustası Ahmet Turunç, “ Biz hem ustayız hem de işçiyiz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Depremde kaybettiğimiz arkadaşlar oldu, sağ kalanlarda göç ettiler” dedi.

Depremin yaraları sarılırken inşaat sektöründe yaşanan iş yoğunluğundan dolayı ustalar için yevmiyeler 1000 ile 1.500 lira arasında değişiyor. Fakat yevmiyenin yüksek olduğu Hatay’da çalışacak işçi bulmakta zorluk yaşanıyor.

“Yevmiyeler 1000 ile 1500 arasında değişiyor”

İnşaat ustası Ahmet Turunç, iş bulamayan ustaları çalışmaları için Hatay’a davet ediyoruz, “Hatay’da şimdi her yerde iş var. İnşaat işinde her türlü işçiye ihtiyaç var. Ama işçi bulamıyoruz. Depremde birçok arkadaşımız yaşamını yitirdi, bazıları ise göç ettiler. Biz tek başımıza hem ustayız hem işçi. Yevmiyeler 1000 ile 1500 arasında ama çalışacak işçi yok. Bizim iş ağır kimse evladını bu işte çalıştırmak istemiyor. Memleketimizde kimse kalmadı” dedi.