Prof. Dr. Naci Görür, Gökçeada'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin sonrasında Marmara bölgesine dikkat çekti.

Prof.Dr. Naci Görür, deprem sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Marmara'da olası bir depreme işaret etti.

Görür'ün uyarısı şu şekilde:

"Ege Denizinde 4,4 büyüklükte sig bir deprem oldu. Deprem Ege Denizi içerisindeki KAF Fay Zonunda. Bu zonun Marmara Denizi içerisindeki devamında Marmara depremini bekliyoruz. Bölgede gerilim devam ediyor. Sevgiyle"