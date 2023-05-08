Mardin'de depremzede çocuklar için düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Uluslararası alanda ün kazanmış uçurtma sanatçısı Zahit Mungan'ın işbirliği ile düzenlenen etkinlikte, depremzede çocuklar kendileri için hazırlanan uçurtmalar ile gökyüzünü renklendirdi.

Artuklu Spor Salonu alanında depremzede çocukların uçurtmalarının yanı sıra uçurtma sanatçısı Zahit Mungan da üç boyutlu uçurtmaları ile çocuklara destek verdi.

Devasa uçurtmaları gökyüzünde gören Mardinliler de alana gelerek organizasyonu piknik havasında geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Mardin'de konaklayan depremzede aileleri hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını dile getirdi.

Depremzede aileleri en iyi şekilde misafir etmeye çalıştıklarını aktaran Birlik, bugün de depremzede ailelerimizin çocukları için renkli bir etkinlik düzenledik. Psikolojik desteğin yanında çocuklarımıza sosyal aktiviteler ile de destek olmaya çalışıyoruz. Bugün alanda çocuklarımızın yüzündeki tebessüm her şeye bedeldi. Zahit Kardeşimizin de bize bu yönde desteği oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.



Uçurtma etkinliğine gönüllü katıldığını dile getiren Zahit Mungan ise bu şenliğe gönüllü bir şekilde katılım sağladım. Depremden etkilenen birçok ilde etkinlikler düzenledim. Bugünde yaşadığım şehirde konaklayan depremzede ailelerimizin çocuklarına güzel bir gün yaşattığımızı düşünüyorum.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.