AFAD, Nisan ayından bu yana 4. kira destek ödemesini depremzede vatandaşların hesaplarına yatırdı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Temmuz ayında; toplam 304 bin108 haneye 1 milyar 285 milyon 317 bin TL kira destek ödemesi yapıldığını duyurdu.

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AFAD'ın 4 ayda toplam yapılan kira yardımının 5 milyar TL'yi aştığını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, "Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla depremzede vatandaşlarımızın her zaman yanında ve yanında olmaya da devam edecek" ifadelerini kullandı.