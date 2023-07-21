AFAD, Nisan ayından bu yana 4. kira destek ödemesini depremzede vatandaşların hesaplarına yatırdı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Temmuz ayında; toplam 304 bin108 haneye 1 milyar 285 milyon 317 bin TL kira destek ödemesi yapıldığını duyurdu.

AFAD'ın 4 ayda toplam yapılan kira yardımının 5 milyar TL'yi aştığını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, "Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla depremzede vatandaşlarımızın her zaman yanında ve yanında olmaya da devam edecek" ifadelerini kullandı.