Umre vazifesini yerine getirerek kutsal topraklardan dönen Derincelileri Kent Meydanı’nda Belediye Başkanı Zeki Aygün karşıladı.
Derince’den kutsal topraklara giden umre kafilesi ibadetlerini tamamlayarak ilçeye döndü. Cuma günü akşam saatlerinde Derince’ye dönen kafileyi Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve vatandaşların aileleri karşıladı. Kutsal toprakları ziyaret ettikten sonra memleketlerine kavuşmanın heyecanını yaşayan vatandaşlarla selamlaşan Zeki Aygün, "Rabbim tüm Müslüman kardeşlerimize mukaddes topraklara giderek umre ziyareti yapmayı nasip etsin" dedi.
Kaynak: iha