Derince’de 45 dönümlük alanda yapılan Derince Sağlıklı Yaşam Parkı, bölgeyi cazibe merkezi haline getirirken vatandaşların akınına uğruyor.

Derince’de yeni yaşam alanı daha hizmete sunuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Derince Belediyesi tarafından eski Askeri Hastane alanının bulunduğu 45 dönümlük alanda yapılan Derince Sağlıklı Yaşam Parkı, bölgeyi cazibe merkezi haline getirdi. Bölgede duyusal terapi alanları, çocuklar için sokak fitness alanı, çocuk macera parkı, duyusal oyun sahası ve çok sayıda sosyal donatı yer alıyor. Sağlıklı Yaşam Parkı içerisinde ayrıca tenis, basketbol ve futbol sahalarının yanı sıra skate park (kaykay pisti), yürüyüş ile bisiklet yolları yer alıyor. 7’den 70’e her kesimin düşünüldüğü Sağlıklı Yaşam Parkı’nda ayrıca 400 araçlık otopark bulunuyor. Aileler, çocukları ile birlikte özellikle akşam saatlerinde alana gelerek gönüllerince zaman geçiriyor.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Sağlıklı Yaşam Parkı’na giderek çocuk ve aileleriyle buluştu. Başkan Aygün, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçemize yeni bir yaşam alanı daha kazandırdık. Derince’ye hayırlı, uğurlu olsun" dedi.