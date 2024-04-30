Derince’de yer alan çöp konteynerleri dezenfekte edilerek yıkanıyor.

Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri boş arazilerde, cadde ve sokaklarda ot küreme, temizleme, süpürme ve yol yıkama çalışması yapıyor. Belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdüren ekipler, diğer taraftan çöp konteynerlerinin bakım, onarım ve dezenfekte işlemlerini de gerçekleştiriyor. Derince genelinde yer alan çöp konteynerlerini yıkayan ekipler vatandaşlar için temiz bir yaşam alanı oluşturuyor.