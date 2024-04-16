15 Nisan Dünya Sanat Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programa katılan Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, daha verimli bir eğitim ortamı oluşturmak için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Dünya Sanat Günü etkinlikleri çerçevesinde Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (DER-MEK) ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Kent Meydanı’nda düzenlenen sanat sergisini gezdi. Merkezlerde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler de alan Gökçe, daha verimli bir eğitim ortamı oluşturmak için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.