Derince’de zabıta ekipleri marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market ve işyerlerinde denetimlerde bulundu. Belirlenen program dahilinde denetimlerini sürdüren ekipler satılan ürünlerin gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında incelemelerde bulunuyor. Ürünlerdeki raf fiyat etiketi ile fişlere yansıyan fiyatları karşılaştıran ekipler, denetimlerini Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde sürdürecek.