Bursa’nın marka tarım ürünlerinden biri olan siyah incirin hasat dönemi, AK Parti Milletvekili Mustafa Varank ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın katılımıyla Mudanya Çepni Köyü’nde gerçekleşti. Çiftçilerle birlikte hasat yapan Varank, üreticilere destek mesajı verdi.

Siyah İncir Bursa’nın Tarım Markası

Mustafa Varank, “Burada çiftçi arkadaşlarımızla siyah incir hasadına katıldık. Siyah incir, Bursa için coğrafi işaretli bir ürün ve bu ürünün bir kısmı ihracata gidiyor, bir kısmı iç piyasada tüketiliyor. Bursa, tarımda Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri” dedi. Varank, Bursa’nın tarımını geliştirmek için Bakanlıklar, Valilikler ve kaymakamlıklarla birlikte çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

Tarım Bakanlığı'nın Yeni Destek Paketleri

Varank, Tarım Bakanlığı’nın açıkladığı yeni destek paketlerine de değinerek, “Bakanlığımızın yeni dönemde uzun vadeli ve ürüne dayalı destek sistemini tüm Türkiye’ye ilan etti. Bu destekler, önceki desteklerin ilerisinde olup, planlama getirerek daha dengeli üretimi sağlayacak. Çiftçilerimiz bu desteklerden faydalanacak ve bu, sofralarımıza da olumlu yansıyacak” ifadelerini kullandı.

Desteklere Yönelik Yanlış Bilgilendirmeler

Destekleri karalamak amacıyla ortaya atılan iftiralara da tepki gösteren Varank, “Tarım Bakanlığı’nın yeni açıkladığı destekler hakkında çeşitli yalanlar ve iftiralar dolaşıyor. Bu destekler kalkmadı, aksine daha da güçlendirildi. Çiftçilerimiz işin farkında, vatandaşlarımızın da bu yalanlara itibar etmemesi gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum” şeklinde konuştu.

Varank, tarımda Türkiye’nin liderliğini devam ettirmek için çalışmaların süreceğini belirterek, zeytin hasadına yönelik de hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.