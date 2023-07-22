Yıldırım Belediyesi’nin yerel yönetimler arasında bir ilk olarak hayata geçirdiği ‘Destekli İstihdam Modeli’ projesi çerçevesinde eğitim verilen 120 özel bireyden 48’i istihdama kazandırıldı.

Yıldırım Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Türkiye’de ilk defa bir yerel yönetim tarafından uygulanan ‘Destekli İstihdam Modeli’ projesi özel bireylere iş imkânı sağlıyor. Projede ‘kendini tanıma ve yeteneklerini keşfetme’, ‘sosyal uyum ve iletişim’, ‘görüşme teknikleri ve özgeçmiş hazırlama’, ‘iş yeri kuralları ve işe uyum’ konularında 40 oturumluk eğitim verilen özel bireyler, daha sonra şartlarına uygun firmalarda istihdam ediliyor. Yıldırım Belediyesi tarafından eğitimleri tamamlanan ve görevlendirilen ‘İş Koçu’, istihdam edilen bireylerle birlikte iş yerine giderek onların işe uyumu ve çalışma teknikleri konusunda destek oluyor. 2021 Eylül ayında hayata geçirilen projede, yıl bazında hedeflenen 120 kişiden 48’i farklı sektörlerde istihdam edildi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sevginin, özverinin, aşamayacağı bir engel yok. Bu farkındalıkla göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özel kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırarak, onların topluma entegrasyonu noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yine, Türkiye’de ilk defa bir yerel yönetim olarak, ‘Destekli İstihdam Modeli’ projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Projede 120 bireyimizi yeteneklerine göre farklı sektörlere yerleştirdik. Onların mutluluğuna katkı sağlamak bizim için mutlukların en büyüğü. Projemizi geliştirerek, daha fazla hemşehrimize destek olacağız” ifadelerini kullandı.

Engeller aşılıyor

Aldığı eğitim sonrasında Mart ayında işe yerleştirilen Yeliz Yataş, “Yıldırım Belediyesi’ne ve Belsa firmasına bana desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Buraya başlamak hayatımın şansı. Çalışmayı çok seviyorum” dedi. Engelli İşkoçu Mehmet Encu, verdikleri işe uyum eğitimi sonrasında Yeliz Yataş’ıtekstikfimasındaistihdama kazandırdıklarını belirterek, “Destekli İstihdam Modeli ile hem bireye hem ailesine hem de işe yerleştirdiğimiz firmaya destek sağlıyoruz. Ve kalıcı istihdam için destek vermeye devam ediyoruz” sözlerini kaydetti. Belsa Tekstil Firması İnsan Kaynakları Sorumlusu Aylin Mutlu, “Belediyemizin desteğiyle özel bireylerin aramızda olmasından çok mutluyuz. Yeliz çok güzel çalışıyor. Kendisinden çok memnunuz. Psikolojik olarak tüm çalışanlarımıza destek oluyor. Moral, motivasyon sağlıyor. Yıldırım Belediyesi’ne bizleri Yeliz ile tanıştırdığı için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.