DEVA Partisi İnegöl İlçe Başkanı Onur Metinbaş, İnegöl’de spor alanında yaşanan gelişmelerin yalnızca birkaç branş, kulüp veya yöneticinin meselesi olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, belediyenin spor politikalarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

“İnegöl’de spor nereye gidiyor?” sorusunu yönelten Metinbaş, belediyelerin görevinin çocukların ve gençlerin spor yapmasının önüne engel koymak değil, spora erişimi artırmak olduğunu ifade etti.

“SPORTİF BİRİKİM YETERİNCE KORUNAMIYOR”

Bazı branşların gerilediğini, altyapıların eski gücünden uzaklaştığını ve yarışmacı sporcu sayılarında azalma yaşandığını öne süren Metinbaş, yıllar içerisinde oluşturulan sportif birikimin korunması gerektiğini söyledi.

Metinbaş, Spor Müdürlüğü’nün yalnızca tesislerin işletilmesinden sorumlu bir birim olmadığını belirterek, “Bir Spor Müdürü’nün görevi, şehirde kaç çocuğun spor yaptığını artırmak, kaç branşın geliştiğini takip etmek, altyapıları güçlendirmek ve İnegöl’ü sportif anlamda daha ileriye taşımaktır” dedi.

YÖNETİCİLERE BİR DİZİ SORU YÖNELTTİ

Metinbaş, İnegöl Belediyesi Spor Müdürlüğü ve ilgili yöneticilerden şu sorulara yanıt beklediklerini açıkladı:

Mevcut yönetim döneminde hangi yeni spor branşları açıldı?

Hangi branşlarda altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapıldı ve hangi sonuçlar elde edildi?

Lisanslı ve aktif yarışmacı sporcu sayıları yıllar itibarıyla nasıl değişti?

Geçmişte başarı elde edilen branşların bugünkü durumu nedir?

Çocukların ve gençlerin spora erişimini artırmak amacıyla hangi yeni imkânlar oluşturuldu?

İnegöl Belediyespor’un kısa, orta ve uzun vadeli sportif hedefleri nelerdir?

Daha fazla çocuğun spora kazandırılması için takvimi, kaynakları ve ölçülebilir hedefleri belirlenmiş bir çalışma planı var mı?

“SPORUN HESABI YALNIZCA HARCANAN PARA ÜZERİNDEN YAPILMAZ”

Kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının önemli olduğunu belirten Metinbaş, sportif faaliyetlerin yalnızca katılımcı sayısı ve maliyet üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

Metinbaş, “Bir çocuğun sporla buluşması, bir altyapı sporcusunun yetişmesi, bir antrenörün emeğinin desteklenmesi ve bir branşın devamlılığının sağlanması, İnegöl’ün geleceğine yapılan yatırımdır. Çünkü sporun hesabı yalnızca bugün harcanan para üzerinden yapılmaz” ifadelerini kullandı.

“SPORUN KADERİ BİRKAÇ KİŞİNİN BAKIŞ AÇISINA GÖRE BELİRLENEMEZ”

İnegöl’ün daha fazla branşa, daha güçlü altyapılara ve daha fazla lisanslı sporcuya ihtiyaç duyduğunu belirten Metinbaş, sportif faaliyetlerin adil, şeffaf ve liyakat esaslı bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Belediyenin kamu kurumu olduğunu ve spor faaliyetlerinde kamu imkânlarının kullanıldığını vurgulayan Metinbaş, spor alanındaki gelişmelerin kamuoyuna düzenli ve şeffaf biçimde aktarılması gerektiğini ifade etti.

Metinbaş açıklamasının sonunda İnegöl Belediyesi Spor Müdürlüğü’ne çağrıda bulunarak, “İnegöl’ün spor alanındaki mevcut durumunu, gelişim hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için izlenecek yol haritasını kamuoyuyla paylaşın” dedi.