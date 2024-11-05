MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Her şeyden önce Türkiye demekten asla vazgeçmiyoruz. Günübirlik siyasi hesap peşinde değiliz. En büyük arzumuz milletimizin her açıdan layık olduğu şekilde temsil edebilmek ve kronik sorunları çözümlerle buluşturmaktır.

Milletin desteği olmadan hiçbir siyasi hedefe ulaşılamaz. Suya yazı yazanlarla vakit kaybedenlerden olamayız. Biz MHP'yiz, biz cumhur ile Cumhuriyet'i buluşturan, merkez ile çevreyi kavuşturan Cumhur İttifakı'yız. Hepimiz Türk milletiyiz.

Suya yazı yazanlarla vakit kaybedenlerden olmayız.

Yarının sorunlarına da kafa yoruyoruz. Arzumuz kronik ve konjonktürel sorunları çözmek.

Türkiye demekten vazgeçmeyiz. Ne yaparlarsa yapsınlar ayrılmaz kardeşlikten kopmayız. Anasının dili ne olursa olsun kimseyi ayrıştırmıyoruz. Türk milletini bölemezler, heveslerini kursaklarında bırakırız.

Zaman Türkiye Yüzyılı zamanıdır. Bölgesel ve küresel istikrarsızlıklar yaşanacak bir yüzyıldayız. Osmanlı barışı Balkanlar ve Ortadoğu'da adaleti, merhameti kurmuştur.

Türk milleti tarihin hiçbir döneminde asimilasyoncu olmamıştır. Saygı duyulmuştur. Milli beraberlik ve kardeşlik mirasını yağmalamak için kuyruğa girenlere göz yummak akıl kari mıdır? Tarihin akış istikametinin tersine kürek çekenler nereye faaliyet gösteriyor.

İçimizi karıştırmaya, milli birliğimizi karartmaya niyet eden iç ve dış ihanetin çoban başlarını nasıl yoksayalım? Geleceğimizi rehin mi bırakalım. Bağımsızlığımızın çiğnenmesine çalışılmasına sessiz mi kalalım? Milleti ayırmaya çalışanlara sesimiz çıkmasın mı?

Türkiye Yüzyılında terörün kökü kazınacaktır. Kürt kardeşlerimizle tek yüreğiz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı terörün bittiğini söylesin ak koyun kara koyun ortaya çıksın. Sözümün arkasındayım.