Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakım ve koruması altındaki gençler, Eskişehir'de 24-26 Ağustos tarihleri arasında İller Arası Genç Erkekler Futbol Turnuvası'nda bir araya gelecek.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kuruluşlarında kalan 15-18 yaş arası erkek çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimlerini desteklemek, sosyal etkileşimlerini artırmak ve rehabilitasyon süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla Eskişehir ve çevresindeki yedi ili kapsayacak bir futbol turnuvası düzenlenecek.

Turnuva Eskişehir Valiliği himayesinde Spor Benim Hayalim: Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası, Birlikte daha güçlüyüz: Kardeşlik ve Sporla temasıyla düzenlenecek olup Eskişehir, Konya, Bilecik, Ankara, Yalova, Sakarya, Bursa ve Kütahyadaki kuruluşlarda kalan çocuklar boy gösterecek.

ÇOCUKLAR YETENEKLERİNİ SERGİLEYECEK

Turnuva ile çocukların spor yoluyla rehabilitasyon süreçlerine destek olunması, sosyal etkileşimlerinin artırılması ve kendilerine olan güvenlerinin pekiştirilmesi hedeflenirken, çocuklar turnuva boyunca yeteneklerini sergileme ve aynı zamanda yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı yakalayacak.

Çocukların hem bireysel hem de toplumsal gelişimlerine katkıda bulunarak, onların geleceğe daha umutlu ve güçlü bir şekilde hazırlanmalarına yardımcı olacak turnuvanın öncelikli hedeflerden biri, çocukların düzenli spor yaparak fiziksel sağlıklarını ve dayanıklılıklarını artırmak olarak belirlendi.

Takım çalışması, iş birliği ve liderlik becerileri kazandırmayı amaçlayan turnuvada çocuklar birlikte çalışmayı öğrenecek, ortak hedeflere ulaşma konusunda deneyim kazanacak ve liderlik yeteneklerini geliştirecekler.

DAYANIŞMA KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞTIRILACAK

Çocuklar arasında kardeşlik bağlarını güçlendirme, birbirlerine destek olma ve dayanışma kültürünün yaygınlaşmasını da sağlayacak olan futbol turnuvası, farklı illerden çocukların birbirlerinin kültürlerini tanımalarına olanak sağlayacak, kültürel farkındalıklarının artmasına katkıda bulunacak.

Turnuva sonunda 1. olan takıma şampiyonluk kupası verilecek. Ayrıca alınan derecelere göre madalyalar dağıtılacak. Öte yandan turnuvanın en iyi oyuncuları, en centilmen takımı gibi özel ödüller de sahiplerini bulacak.