1431 yılında Semerkand’da doğan bir şairdir. Alai adında mahlas kullandı.

Tam adı Devletşah bin Alaüddevle Bahtşah Gazi-i Semerkandî olup bir Türk ailesinden gelir.

Hayatının önemli bölümünü saraylarda geçirdikten sonra resmi görevlerini bırakarak babasından kalan Horasan’daki çiftliğe çekildi ve 1495 yılında Horasan’da öldü.

Şair Tezkireleri adlı ünlü eserini 1487 yılında tamamladı.

9. asırdan kendi çağına kadar yaşamış olan İranlı şairlerin hayat öykülerini aktaran Şair Tezkireleri (Tezkiretü’ş-Şuarâ) birçok tezkireye örnek oluşturacaktır.