Bursa’da faaliyet gösteren Güçyetmez Akademi gelişim çağındaki çocuklara bir yandan spor alışkanlığı kazandırırken, diğer yandan çağın en önemli sorunu dijital bağımlılıktan çocukları uzak tutuyor. Güçyetmez Akademi 8-16 yaş aralığındaki çocuklara basketbolu sevdirerek, bireysellikten uzaklaşarak, takım olma duygusunu aşılıyor.

Bursa’da faaliyetlerinde 8. yılı geride bırakan Güçyetmez Basketbol Akademisi yeni sezona başladı. Antrenmanlarını yoğun olarak sürdüren akademideki çocuklar, resmi maçlar öncesinde en iyi şekilde hazırlanarak iddialarını ortaya koyuyor. 2024-2025 sezonuna tecrübeli, basketbol alanında kariyer yapmış hocalarla hazırlandıklarını söyleyen Güçyetmez Basketbol Akademisi Kurucusu Mustafa Güçyetmez, “Antrenör ekibimiz çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmenin gayretini gösteriyor. Hedefimiz çocuklarımızın önce örnek insan, örnek sporcu, örnek birey olmalarını sağlamak. Sporda başarının tek göstergesi maç kazanmak olmadığını öğretmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de özellikle çağımızın en önemli sorunu, ailelerin en çok yakındığı konunun başında gelen dijital bağımlılıktan çocukları sporla kurtarmaya çalışıyoruz. Onları salonlara, sahalara çekerek bireysellikten çıkıpziyade takım olmayı öğretiyoruz. Çocukların aileleriyle işbirliği yaparak, spor alanında elde edeceği başarının yanı sıra, okullarında akademik başarı sağlamaları için de disipline ediyoruz. 8. Yılımızda birçok öğrencimizin sporla birlikte lise ve üniversite sınavlarında önemli başarılar elde ettiğini görmenin gurunu yaşıyoruz”dedi.

Günümüzde çocuklarımızın en önemli sorunlarından birinin de doğru beslenme konusu olduğuna dikkat çeken Mustafa Güçyetmez, “Akademimizde çocuklara doğru beslenmenin hem sportif, hem de akademik başarıdaki önemini anlatıyoruz. Bu konuda aileleri bilgilendiriyoruz.”diye konuştu.

Mustafa Güçyetmez, Türkiye’nin en büyük sokak basketbol turnuvasını düzenlediklerini hatırlatarak, benzer organizasyonların önümüzdeki süreçte devam edeceğini ifade etti.

Güçyetmez Basketbol Akademisi ve Spor Kulübü, bu yıl U10, U11, U12,U14 ve U16 kategorilerinde sporcularıyla sahada mücadele edecek.