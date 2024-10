Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen “Dijital Benim İşim” Projesi’nin yeni döneminde deprem bölgesindeki 11 ilde 11 dijital sınıf açılacak. Bu illerde toplam 15 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Projeyle son 4 yılda yaklaşık 35 bin kadın kursiyere eğitim verilirken, bu süreçte 43 milyon TL’yi aşkın sosyal değer elde edildi.

Toplumun dijitalleşmesine katkıda bulunmak, kadınların gelişimini desteklemek ve iş gücüne katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen “Dijital Benim İşim” Projesi’nde yeni dönem başladı. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen projede bugüne kadar 21 ilde bulunan 155 halk eğitimi merkezinde 300’ü aşkın eğitimciyle yaklaşık 35 bin kadın kursiyere Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimleri verildi. Eğitimlerini tamamlayıp mezun olan 86 kadın kursiyer Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri’nde istihdam edilirken, proje kapsamında düzenlenen Dijital Pazarlama Kampanya Yarışmaları’nda dereceye giren 9 kadın kursiyere 80 bin TL can suyu sermayesi sağlandı. Sunulan eğitimlerle 43 milyon TL’yi aşkın sosyal değerin elde edildiği projenin yeni döneminde, deprem bölgesindeki 11 ilde 11 dijital sınıf açılacak. Bu illerde toplam 15 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

Projenin yeni dönem hedefleri Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete ve Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel’in katılımıyla düzenlenen toplantıda 11 ilde eşzamanlı dijital sınıf açılışı gerçekleştirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, şöyle konuştu: “Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak ‘Hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde, herkese eğitim’ anlayışıyla çalışıyoruz. Bünyemizde Türkiye genelinde faaliyet gösteren 1000 halk eğitimi merkezi ve 32 olgunlaşma enstitüsünde 3 bin 740 adet yaygın eğitim kurs programıyla örgün eğitimin içinde veya dışında kalan bireylere yönelik genel, meslekî ve teknik alanlarda kurslar açıyor, diğer faaliyetlerle hayat boyu öğrenme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kursiyerlerimizin meslekî, sosyal, kültürel olarak geliştirilmesi amacıyla paydaşlarımızla çeşitli projeler yürütüyoruz. Vodafone Vakfı ile hayata geçirdiğimiz Dijital Benim İşim Projesi de dijital dünyanın gücünü kadınların potansiyeliyle buluşturmak üzere kamu ve özel sektör birlikteliğinin başarılı örneklerinden. Proje kapsamında eğitim verdiğimiz on binlerce kadının dijital alanda farkındalığının, bilgi ve becerilerinin artmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız dijital sınıflar, daha fazla kişinin dijital alanda yetkinlik kazanmasına önemli bir katkı sağlayacaktır.”

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise şunları söyledi: “Amaç odaklı bir şirket olarak, dijital geleceğin toplumdaki her kesimi kapsaması için çalışıyoruz. ‘Dijital Benim İşim’ de bu vizyonla Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüyle hayata geçirdiğimiz bir proje. Temel amacımız, kadınları dijital dünyayla tanıştırarak onlara dijital okuryazarlık becerileri kazandırmak, kadınların sosyal hayatta güçlenmelerini sağlamak ve onları potansiyel dijital iş olanaklarıyla buluşturmak. Bu projeyle bugüne kadar 21 ilde 35 bine yakın kadına Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimleri verdik. Projemizin etkisini de düzenli olarak ölçümlüyoruz. Buna göre, projemiz kadınların yalnızca dijital bilgi ve becerilerini artırmıyor, aynı zamanda özgüven ve motivasyonlarının artmasında, dijital dünyanın önemine dair farkındalık kazanmalarında ve destekleyici ilişkiler geliştirmelerinde önemli rol oynuyor. Geçtiğimiz dönem projeye yaptığımız her 1 TL’lik yatırımın 14 TL’nin üzerinde sosyal değer oluşturduğunu gördük. Tüm veriler, proje hedeflerine uygun ve yüksek etkili sonuçlar elde edildiğini gösteriyor. Vodafone Vakfı olarak, kadınların yanında durmaya devam edeceğiz.”

Hedef 11 ilde 15 bin kadına ulaşmak

Halihazırda deprem bölgesindeki 3 ilde eğitim konteynerlerinin konumlandırıldığı proje, yeni dönemde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Elâzığ, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa olmak üzere 11 deprem ilinde uygulanacak. Proje kapsamında sunulan Dijital Okuryazarlık, Dijital Pazarlama ve Dijital Dünyaya Giriş eğitimleriyle bölgede 15 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında yapılacak çalışmalarla kadınların ekonomiye katılımı ve istihdamı desteklenecek. Projenin yeni döneminde Erişim Yarışması ve Dijital Pazarlama Kampanya Yarışması olmak üzere 2 farklı yarışma düzenlenecek. Ayrıca, açılan 11 dijital sınıfta eğitim alacak kursiyerlerin bilişim teknolojileri ve dijital alanlarda beceri ve yetkinlik kazanmalarına katkı sağlanacak.

Kadınlara kapsamlı dijital eğitim

Proje ile kadınların dijitalleşme potansiyelinin farklı eğitim programlarıyla ortaya çıkarılması hedefleniyor. Proje kapsamında kadın kursiyerlere 30 saatlik “Dijital Okuryazarlık” ve 44 saatlik “Dijital Pazarlama” eğitimleri veriliyor. Bu eğitimlerin bir kısmı Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı halk eğitimi merkezlerinde sınıf içinde yüz yüze verilirken, bir kısmı da Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden uzaktan eğitim yoluyla gerçekleşiyor. Proje kapsamında ayrıca, deprem bölgesindeki kadınları desteklemek amacıyla Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da eğitim konteynerleri kuruldu.