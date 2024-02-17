Türk Telekom’un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcı şirketi İnnova tarafından tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen yeni dijital hizmet platformu Cloudworks kullanıma açıldı. Bulut bilişimin avantajlarından faydalanmak isteyen işletmeler platform ile yenilikçi bulut servislerine tek bir çatı altından erişebildikleri gibi kendi bulut sistemlerini ve pazar yerlerini de kurabiliyor.

Yenilikçi teknik altyapısı sayesinde üç farklı işlevi bir arada sunan Cloudworks, KOBİ’lerden büyük işletmelere kadar her ölçekten işletmenin kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bulut servislerine tek bir platformdan erişebilmesini sağlıyor. Platformu kullanan işletmeler, İnnova’nın geliştirdiği ürünlere erişebilmenin yanı sıra, kendi bulut sistemlerini de oluşturabiliyor ve platform içinde kendi ürünleriyle yer alabiliyor. Kolay ölçeklenebilir bir iş modeliyle çalışan platform, şirketlerin verimliliklerini artırırken "Kullandıkça Öde" özelliği sayesinde iş süreçlerini daha az maliyetle buluta taşıyabilmelerini sağlıyor.

Platform ile bulut teknolojisine yenilikçi bir yaklaşım getirerek sektörde fark oluşturduklarını söyleyen İnnova CEO’su Serdar Toraman, “Cloudworks tamamen kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz benzersiz bir yüksek teknoloji bulut platformu. Platform sayesinde her işletme kendi geliştirdiği ürün, servis ve çözümlerini hem platformun bulut altyapısında hem de kendi pazar yerlerinde müşterilerine doğrudan sunabilecek.

Platform aynı zamanda İnnova’nın geniş bir yelpazede her profilden kullanıcı için değer oluşturan, lider ve yenilikçi ürünlerine direkt ulaşım imkânı da sağlıyor. Bu üç farklı işleviyle platform, şirketimizin genlerindeki inovasyon ruhunu en iyi yansıtan çözümlerimizden biri olarak öne çıkıyor. Bu platformun, ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir rol üsteleneceğine ve yerli teknoloji girişimlerimizin globale açılmasına yeni bir katkı sunacağına inanıyorum” dedi.

Platform ile İnnova’nın bulut çözümlerine anında erişim

Yapılan açıklamaya göre, platformda yer alan ürünler arasında bulut altyapısıyla düşük maliyetli, yüksek güvenlikli bir tahsilat kanalı sunan PayFlex Sanal POS, IoT projelerinde uçtan uca çözüm sunan SkywaveIoT, e-Fatura başta olmak üzere şirketlerin tüm muhasebe süreçlerini İnnova özel entegratörlüğünde dijitalleştiren PayFlex E-Dönüşüm çözümleri ve Android POS bulunuyor. İnnova’nın 7/24 sunduğu destek güvencesiyle operasyonel süreklilik sunan platform yüksek güvenlik önlemleri ve yedekleme çözümleriyle şirketlerin kritik verilerinin güvende kalmasını sağlıyor. Cloudworks platformuna cloudworks.digital adresinden ulaşılabiliyor.