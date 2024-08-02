Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ulubay, regl ağrısını hafifletmenin yollarını paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Regl döneminden önce başlayan ve bazen regl bitene kadar devam eden ağrılar kadınların günlük hayatını olumsuz etkileyebiliyor.

Regl ağrısının dönemsel de olabildiğini ve genellikle 1-3 gün arasında sürdüğünü belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ulubay, regl ağrısını hafifletmenin yollarını paylaştı.

Egzersiz: Düzenli egzersiz ve esneme hareketleri regl ağrılarının hafiflemesinde etkili bir rol oynar.

Karın masajı: Kasları gevşeterek ağrıların azalmasına yardımcı olmak için pelvik masaj yapılabilir.

Bitki çayları: Ihlamur gibi sakinleştirici bitki çayları regl ağrılarının hafiflemesine yardımcı olur.

Sıcak uygulamalar: Regl sancılarının verdiği rahatsızlığı azaltmak için sıcak bir banyo yapılabilir ya da karın bölgesine sıcak su torbası koyulabilir.

Beslenme: Regl sancısını şiddetlendirebileceği için gazlı içecek, soda, çikolata ve peynir gibi yiyeceklerden kaçınmak gerekir.

Dinlenme: Dayanılamayacak kadar çok ağrıların olduğu dönemde sıcak, karanlık ve sessiz bir odada cenin pozisyonunda uzanarak dinlenilebilir.

Bu yöntemler uygulandığı halde ağrılar hafiflemiyorsa mutlaka bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurulması gerekir.