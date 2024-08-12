Uzmanlar, birçok kişinin ortak kullanım alanı olan havuzların farklı bakteri, virüs ve parazitleri barındırabildiği konusunda uyardı.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Leyla Mamçu, havuz ve denizden bulaşabilecek hastalıklar hakkında bilgi verdi ve korunma yöntemlerini anlattı.

Yüzme havuzlarının birçok kişinin ortak kullanım alanı olduğunu hatırlatan Dr. Dilek Leyla Mamçu, “Havuzlar insan çıkartıları ile kontamine olur, yani kirlenir. Birçok bakteri, virüs ve parazit bu kirliliği yaratır. E.coli, Cryptosporidium, Giardia, Shigella gibi suya karışan mikroplar suyun yutulması ile kişilerde ishale neden olur. A tipi bulaşıcı sarılık (Hepatit A) hastalığı da hasta insanların çıkartıları ile kirlenmiş suların ağızdan veya burundan girmesi ya da yutulması ile bulaşabilir.” dedi.

Irmaklar ve denizlerin de insan ve hayvan çıkartıları ile kirlenebileceğini belirten Dr. Dilek Leyla Mamçu, bu suların içilmesi ile de ishal, solunum sistemi enfeksiyonları, kulak, göz ve cilt enfeksiyonları oluşabileceğini söyledi.

MANTAR KLORLU SUDA DA YAŞAYABİLİYOR

Mantarların klorlu ortamlarda ölmeyen ve denizde yok olmayan organizmalar olduğuna dikkat çeken Dr. Dilek Leyla Mamçu, “Uygun bir ortam buldukları taktirde, vücudun çeşitli bölgelerine yerleşebilir ve yaşamlarını sürdürebilirler. Klorda da bölünebildiklerinden, havuzdan bulaşmaları kolaydır. Yaz aylarında sık görülen mantar hastalığı, genelde çeşitli pomatlarla tedavi edilebildiği için pek önemsenmez. Oysa önlemi alınmadığı taktirde kişiye büyük ölçüde rahatsızlık verebilmektedir. Ayrıca havuzlardaki klor, kimyasal konjonktivit dediğimiz göz enfeksiyonuna neden olur.” uyarısında bulundu.

ÇOCUKLARIN SU YUTMA İHTİMALİNİN YÜKSEK OLMASI RİSKİ ARTIRIYOR!

Çocuk havuzlarının enfeksiyon bulaşması açısından biraz daha riskli olduğunu dile getiren Dr. Dilek Leyla Mamçu, “Çocukların dışkı ve idrar kontrollerinin daha az olması, oyun esnasında su yutma olasılıklarının daha fazla olması bunda en önemli etkendir. Özellikle yeterince temizlenmeyen ve temiz su sirkülasyonun düzenli yapılmadığı havuzlardan enfeksiyonlar bulaşabilmektedir.” dedi.

HAVUZUN TEMİZLİĞİ NASIL KONTROL EDİLİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından açık havuzlarda, kapalı havuzlarda, aqua parklarda, termal havuzlarda ve benzeri alanlarda yüzme havuzlarının tabi olacağı sağlık esaslarının belirlenmiş olduğunu dile getiren Dr. Dilek Leyla Mamçu, şunları söyledi:

“Havuz suyundan numune alma işi Halk Sağlığı Müdürlüğü veya numune alma konusunda akredite olmuş ve bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu kurum veya kuruluşları ile özel laboratuvarlar tarafından yapılır. Havuz suları hem fiziksel hem kimyasal analize tabi tutularak raporlanır ve ilgili mevzuata uygun bulunanların faaliyetine izin verilir. Turistik tesislerdeki havuzların kontrolleri Turizm Bakanlığı’nın denetim yetkisinde olup, periyodik bakım ve havuz suyu analiz raporlarının istendiğinde gösterilebilmesi gerekir.”