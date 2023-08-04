Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üniversite sınavının ardından ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti verdikleri gençlerle bir araya geldi. Gençlerin heyecanına ortak olup, tecrübelerini paylaşan Başkan Aktaş, tüm öğrencilerin gönüllerindeki, hayallerindeki üniversitelere yerleşebilmelerini temenni etti.

Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde önemli hizmetleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz YKS kursları ile sınava hazırladığı gençleri, üniversite tercihi noktasında da yalnız bırakmıyor. Kent merkezi ve ilçelerde kurulan stantlarda öğrencilere uzman eğitimler tarafından ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti verilirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da YKS tercihi yapan öğrencilerle bir araya geldi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Bayezıt Salonu’ndaki buluşmaya Başkan Aktaş ile İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, rehber öğretmenler ile üniversite için tercih aşamasında olan öğrenciler katıldı.

Heyecanınız değişmesin

Üniversite adayı gençlerin heyecanına ortak olan ve onlarla tecrübelerini paylaşan Başkan Aktaş, tüm öğrencilerin gönüllerindeki, hayallerindeki üniversitelere yerleşebilmelerini temenni etti. Öncelikle sınav sonuçlarının tüm öğrenciler için hayırlı olmasını dileyen Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl yaptığımız gibi YKS tercihleriyle alakalı stantlarımızda öğrencilerimize farklı noktalarda katkı vermeye çalışıyoruz. İstiyoruz ki hayallerindeki, gerçekten iyi eğitim alabilecekleri üniversiteleri seçsinler. Yakın bir zamanda Burskoop marifetiyle yeni dönemde vereceğimiz bursları duyuracağız. Öğrencilerimizin onu da takip etmesini özellikle rica ediyoruz. Bu sene sayıyı da, rakamı da artıracağız inşallah. Önümüzdeki yıl YKS hazırlık kurslarımız artarak, yeni yerlere de açılarak devam edecek. Sonuçların tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tam gençlerin sevdikleri, istedikleri, inandıkları bir tercihi yakalamasını dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu “İş, mesai ve çalışma, meslekler çok önemli. Meslekler değişiyor ama gençlerimizin heyecanı, gençlerimizin disiplini ve bu ülkeye yapmak istedikleri katkı değişmesin, bu anlamdaki heyecan değişmesin. Bunca zaman öğrencilerimizin üzerinde emeği geçmiş öğretmenlerimize, anne ve babalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Osmangazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nden Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Sabri Çakar da öğrencilere “Tercih yaparken çok idealist değil, çok hayalperest değil, tutarlı olmaya çalışın ve gelecekte düşündüğünüz mesleğe adım atmadan önce meslek büyükleriyle görüşün” tavsiyelerinde bulundu.

Başkan Aktaş, daha sonra tercih masasına geçerek, danışmanlık hizmeti alan öğrencilerle sohbet etti.