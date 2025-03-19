Sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaşan Dilek İmamoğlu, 13 yaşındaki kızı Beren'le ilgili detaya dikkat çekerek adeta isyan etti: "Gerçek nedenini çok iyi biliyor herkes"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde evlerine düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındı. İmamoğlu, gözaltı işlemlerinin ardından emniyete götürülürken, eşi Dilek İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Dilek İmamoğlu, yaşananlara adeta isyan ederken; 13 yaşındaki kızları Beren'le ilgili bir detayı da paylaştı.

Dilek İmamoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Ne yazık ki ülkemiz ve demokrasimiz açısından çok can yakıcı günler yaşıyoruz. Ülkemizi ekonomik açıdan yıkıma sürükleyenler iktidarlarını korumak adına aynı yıkımı hukuk ve adalet alanında da gerçekleştirmekten hiç çekinmiyorlar. Sandıkta kaybedeceklerini bildiklerini rakibini hukuk eliyle saf dışı bırakmaya çalışıyorlar.

18 Mart 2025 günü değerli eşim Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması usulsüz bir şekilde diploma iptal etme yetkisi olmayan üniversite yönetim kurulu tarafından iptal edildi. 19 Mart günü sabahı ise sahurdan hemen sonra kolluk kuvvetleri tarafından evimize yapılan baskınla uyandık. 16 milyon İstanbullunun oylarıyla seçilen eşim Ekrem İmamoğlu yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.

13 yaşındaki kızım Beren bu gözaltı işlemlerine şahit olduktan sonra okuluna gitti. Davet edilse kendi ayaklarıyla ifadeye gidecek seçilmiş belediye başkanlarına kamu çalışanlarına yapılmaya çalışılan bu şafak baskınları tamamen sindirmeye, korkutmaya, itibarsızlaştırmaya yöneliktir.

"GÖZALTINA ALINMIŞTIR ÇÜNKÜ..."

Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmaların gerçek nedenini çok iyi biliyor herkes. Gerçek nedeni Ekrem İmamoğlu’nun milletin sevgisi kazanması olduğunun sadece Türkiye değil tüm dünya farkında. Bugün Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştır çünkü rakiplerini sandıkta tam 4 kere alt etmiştir. Bir sonraki sandıkta kaybetmek istemeyenler demokrasiyi ayaklar altına alarak uzun zamandır planladıkları bu hamleyi yapmışlardır. Bu yapılanlar kreşte okuyan çocuklarımıza kent lokantasında karnını doyuran emekçilere, kent ormanlarında yürüyüş yapan insanlara yurtlarda kalan öğrencilere toplumun tamamına yapılan bir haksızlıktır.

Çünkü adaletin olmadığı yerde hiç kimse güvende değildir. Endişeniz olmasın, müsterih olun millet bu müdahalelerin aslında kendisine yönelik olduğunu çok iyi görüyor. Bu kadar büyük haksızlık, hukuksuzluk karşısında hiç kimse susmaz, susmamalı.

Milletin kendi iradesine yönelik bu hamlelere en iyi cevabı vereceğinden hiç şüphem yok. Bu milletin ferasetine güveniyorum. Adaletin tecelli edeceğine yürekten inanıyorum. Ekrem İmamoğlu millete emanettir."