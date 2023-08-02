Bursalılar, unutulmaz bir geceye tanıklık ettiler. 'Cumhuriyet Şarkıları' konseri, Dilek Türkan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'nın performansıyla adeta mest etti. Özhan Market, kentteki kültür sanat faaliyetlerine verdiği destekle bu önemli etkinliğin sponsorları arasında yer aldı.

61'inci Uluslararası Bursa Festivali kapsamında düzenlenen konserde, Kültürpak Açık Hava Tiyatrosu, farklı yaş gruplarından müzikseverlerin uzun kuyruklar oluşturmasına neden oldu. Sahneye çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ve şef Nilüfer Göl yönetimindeki solistler, 'Cumhuriyet Şarkıları'ndan oluşan seçkin eserleri büyük bir başarıyla seslendirdi.

Dilek Türkan'ın muhteşem performansıyla dinleyicileri büyülenirken, eserler arasında yer alan "Kadifeden Kesesi", "Bülbülüm Altın Kafeste" ve "Ah Bir Ataş Ver" gibi şarkılara zaman zaman katılım gösteren dinleyiciler, gecenin coşkusunu katladılar.

Gecenin sonunda, Özhan Marketler Zinciri Yönetim Kurulu ve BKSTV Başkanvekili Elif Özhan, sanatçı Dilek Türkan, Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik ve Koro Şefi Nilüfer Göl'e teşekkür plaketi sunarak, katkıları için minnettarlıklarını ifade etti.