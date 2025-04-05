56 yaşındaki dilencilik şüphelinin savunması, duyanları şoke etti.

Eskişehir'de dilenciliğin önlenmesine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

O çalışmaların birini gerçekleştiren Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Cadedesi'nde dilenen H.N. isimli şahsı yakaladı.

KAZANDIĞI PARAYI ÇÖP POŞETİNİN İÇİNE DOLDURDUĞU GÖRÜLDÜ

Şahsın üst aramasında, dilencilikten elde ettiği bir miktar para ele geçirilip, muhafaza altına alındı.

H.N.'yi almak için araçla gelen S.A ve T.A. isimli şahıslar da şüphe üzerine yakalandı.

H.N.'yi dilendirdiğinden şüphelenilen şahısların, dilencilikten kazandıkları parayı çöp poşetinin içine doldurduğu, üzerini ise dikkat çekmemesi için çarşafla kapattığı belirlendi.

Poşet içindeki dilencilik geliri para, 8 zabıta görevlisince 1 saatte sayıldı.

Şahısların üzerinden çıkan paranın toplamda 42 bin 32 TL olduğu belirlendi.

Türk Lirası'nın yanı sıra 24 euro ve 11 dolar olarak da üzerlerinden döviz ele geçirilen şahıslara işlem yapıldı.

Dövizin güncel kurdan TL'ye dönüştürülmesinin ardından kamuya aktarılacağı öğrenildi.

Kendisine uzatılan mikrofona saldıran 56 yaşındaki dilencilik şüphelisi H.N., "Ben dilenmedim. Bu paralar benim üzerimden çıkmadı. Paralar uzaydan gelmiş. Ben de buraya uzaydan geldim. Jüpiter ile Merih ( Mars) arasında yaşıyorum. O mikrofonu alırım kafanda kırarım. Basın özgürlüğü var diye ona sığınma." dedi.