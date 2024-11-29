Dilovası’nda ana arterlerde deterjanlı ve tazyikli su kullanarak temizlik yapılıyor.

Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, araç ve yaya trafiğinin aksamaması adına çalışmaları genellikle gece saatlerinde veya işlek saatler dışında gerçekleştiriyor. Ekipler, vatandaşların yoğun kullandığı ana cadde ve arterleri boydan boya deterjanlı suyla yıkayarak hem estetik görüntü sağlıyor hem de hijyen standartlarını yükseltiyor.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, temiz bir çevre ve sağlıklı yaşam şartlarını sağlamak adına çalışmaların gece gündüz devam edeceğini belirterek, "Amacımız, hemşerilerimize temiz bir yaşam alanı sunmak. Bu çalışmalarımızı düzenli olarak sürdüreceğiz" dedi.