Dilovası Belediye’nin organize ettiği “Engelsiz Yaşam Projesi” tüm hızıyla sürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Dilovalı özel çocuklar, önceki gün proje kapsamında at binme eğitimi ve oyun parkı aktiviteleri ile gönüllerince eğlendiler.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir öncülüğünde, özel gereksinimli çocukların toplumsal hayata katılımını arttırmak, geleceğe umutla bakan bireyler olmalarını sağlamak için başlatılan “Engelsiz Yaşam Projesi” çeşitli sosyal etkinlikler ile devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Tuzla Marina’da bulunan Viasea Akvaryum, Aslan Park ve Tema Park’a götürülen Dilovası’nın özel çocukları, önceki günde at binme eğitimi ve oyun parkı aktiviteleri ile güzel bir gün yaşadılar.

“Engelsiz Yaşam Projesi” ile Dilovası’nda ki özel çocukların ve bireylerin topluma kazandırılması için önemli projelere imza attıklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Özel bireylerimizin sosyal yaşama daha fazla dâhil etmek ve topluma kazandırmak için başlattığımız “Engelsiz Yaşam Projesi” ile onların toplumsal hayata katılmalarını sağlamak istiyoruz. Projelerimizle bir yandan eğitim imkanı sağlarken, diğer yandan da eğlenmelerini istiyoruz. Şuana kadar hem özel bireylerimizden hem de ailelerinden çok güzel dönüşler aldık”dedi.