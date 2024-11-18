Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, BM’nin gündemine giren İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmet Projesi’ni Bakü’de anlatacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi’nde devam eden Dip Çamur Temizliği Projesi, Birleşmiş Milletlerin de (BM) gündeminde bulunuyor. Bu kapsamda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen BM iklim zirvesinde (COP29) Körfez Dip Çamuru Temizliğini anlatacak. Temizlik hakkında BM üyelerine bilgi verecek olan Başkan Büyükakın, yarın Bakü’ye hareket edecek.