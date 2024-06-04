Dip çamurunun temizlenmesi için çalışmaların devam ettiği İzmit Körfezi’nde, 23 arıtma tesisi sayesinde de derelerden gelen günlük 400 ton çamurun denize akması önleniyor. Projenin 5 yıl süreceğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Proje tamamlandığında dipte bir su sirkülasyonu sağlanacak, kötü koku kaybolacak, oksijen seviyesi artacak, böylelikle biyoçeşitlilik tekrar geri kazanılmış olacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, çevreyi korumanın bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade etti. Sokağa atılan ve denize bırakılan çöplerin yarınları kirlettiğine dikkat çeken Büyükakın, "Biz insanoğlunun doyumsuzluğu, sorumsuzluğu; dünya genelinde kirlenen denizler, kuruyan su kaynakları, azalan orman varlığı verimsiz toprakları beraberinde getirdi. Bu nedenle daha yeşil, daha mavi bir dünya için tabiata, çevreye ve hayata bakış açımızı düzeltmemiz gerekiyor" dedi.

"120 milyon dolarlık dev projeyi başlattık"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, kentin yarınlarının daha yaşanabilir olması için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükakın, "Körfez’imizin ucunda biriken 8,5 milyon ton çamurun bertarafı için 5 yıl sürecek 120 milyon dolarlık dev projeyi başlattık. Proje tamamlandığında dipte bir su sirkülasyonu sağlanacak, kötü koku kaybolacak, oksijen seviyesi artacak, böylelikle biyoçeşitlilik tekrar geri kazanılmış olacak. 23 arıtma tesisini hayata geçirdik. 8 modüler tesisi de rehabilite ederek ileri biyolojik deşarj parametrelerini sağlayacak hale getirdik. Biyolojik arıtmada yüzde 100, ileri biyolojik arıtmada da yüzde 75’lik başarı elde ederken, geri kazanım suyu ile de sanayi kuruluşlarının proses suyu ihtiyaçlarında alternatif bir çözüm kaynağı oluşturduk. Su tasarrufunda önemli yol kat ettik. Türkiye genelinde Sıfır Atık projesine model olacak çalışmalar yaptık. Eskiden kokudan geçilmeyen sahillerimizde mavi bayraklar dalgalanmaya başladı. 9 mavi bayraklı plajımızda vatandaşlarımız bu yaz da gönül rahatlığıyla İzmit Körfezi ve Kandıra sahillerinde kulaç atacak. 20 sahil parkını halkımızın kullanımına sunduk. Yeşil alan miktarımız her geçen yıl arttı. 9 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Kocaeli yeşili ile mavisi ile anılmaya başlandı. Kocaeli’mize, ülkemize tertemiz bir çevre bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.