Türkiye’de sosyal medya platformlarına yönelik erişim engelleri tartışmaları sürerken sosyal medyada ortaya atılan kız çocuklarına yönelik tehdit ve şantaj iddiaları dikkat çekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platforma yönelik olası bir erişim engelini görüştüklerini açıkladı.

Duygu DOĞAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Türkiye’de sosyal medya platformlarına yönelik erişim engelleri tartışmaları devam ederken, son dönemde Discord’a yönelik engelleme ihtimali gündeme geldi. Özellikle gençlerin yoğun kullandığı bir platform olan Discord, son günlerde sosyal medyada ortaya atılan kız çocuklarına yönelik tehdit ve şantaj iddiaları ile dikkat çekiyor. Bu gelişmeler üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platforma yönelik olası bir erişim engelini görüştüklerini açıkladı.

Discord, oyun toplulukları, arkadaş grupları ve çeşitli hobi grupları tarafından kullanılan bir görüntülü, sesli ve yazılı iletişim platformu. Ancak son dönemde platformun bazı gruplar tarafından çocukları hedef alan tehdit ve istismar faaliyetlerine sahne olduğu iddiaları gündemi meşgul etti. X (eski adıyla Twitter) platformunda yayılan bir videoda bir kız çocuğunun tehdit edildiği ve zor durumda olduğu açıklamaları, yetkilileri harekete geçirdi. Bu video ve olayın ardından bazı kullanıcılar Discord’un Türkiye’de erişime engellenmesi gerektiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada konuyu İçişleri, Adalet ve Aile Bakanlıkları ile görüştüklerini belirtti. Uraloğlu, “Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı bir zihniyetle değil, gereklerini yerine getirerek bu konuyu değerlendiriyoruz.” dedi. Henüz Discord’a yönelik bir erişim engeli kararı alınmadığını kaydeden Uraloğlu, karar öncesinde farklı seçeneklerin değerlendirileceğini söyledi.

ERİŞİM ENGELİ BİR ÖNLEM Mİ SANSÜR MÜ?

Türkiye’de birçok sosyal medya platformu geçmişte farklı nedenlerle erişime kapatıldı. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube gibi platformlar daha önce belirli dönemlerde erişim engeline uğradı. Ekşi Sözlük, Wikipedia gibi popüler siteler de siyasi, hukuki ve güvenlik gerekçeleriyle kapatılanlar arasında yer aldı. Bunun yanında çocuk istismarı, nefret söylemi, terör propagandası gibi yasa dışı içeriklerin yayılmasını engellemek amacıyla da birçok siteye kısıtlamalar getirildi.

Uzmanlar, bu tür erişim engellerinin gençleri ve toplumu koruma amacı taşısa da uzun vadeli bir çözüm olmadığını belirtiyor. Özellikle teknoloji uzmanları ve siber güvenlik analistleri erişim engelinin kısa vadeli bir çözüm sunduğunu ancak esas çözümün dijital okuryazarlık ve platformlarda sıkı denetim olduğunu vurguluyor.

“DİSCORD’A YÖNELİK ERİŞİM ENGELİ SORUNU KÖKTEN ÇÖZMEYECEKTİR”

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan siber güvenlik uzmanları, Discord’un gençler arasında popüler bir platform olduğuna dikkat çekerek, “Bu tür platformlar kullanıcıların kendi topluluklarını oluşturmasına olanak tanıdığı için denetim açısından zorluklar yaşanabiliyor. Ancak bu sorun tüm sosyal medya ve iletişim platformları için geçerli. Discord’a yönelik erişim engeli sorunu kökten çözmeyecektir. Burada önemli olan ebeveynlerin, çocuklarının internet kullanımını yakından takip etmesi ve devletin dijital güvenlik altyapısını güçlendirmesidir.” diyor.

Ayrıca uzmanlar, sosyal medya platformlarının Türkiye’de daha etkili bir şekilde denetlenmesi gerektiğini belirterek, “Erişim engeli, geçici bir çözüm. Uzun vadede gençleri koruyacak adımlar dijital okuryazarlığı artırmak, güvenli internet kullanımı konusunda farkındalık yaratmak ve platformlarla iş birliği yaparak içerik denetimlerini sıkılaştırmak olmalı.” ifadelerine yer veriyorlar.

SONUÇ NE OLACAK?

Bakanlıklar arasında süren görüşmeler sonucunda Discord’a yönelik bir erişim engeli getirilip getirilmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Bakan Uraloğlu gençleri koruma sorumluluklarının bilincinde olduklarını ifade ederken, yasakçı bir zihniyetten ziyade bilinçli bir yaklaşım geliştirdiklerini belirtti. Önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerin ardından nihai kararın açıklanması bekleniyor.