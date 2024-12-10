Bakanlık, İsrail'in 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye'nin ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini sert bir şekilde eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz. Bu eylemler, işgalci zihniyetin yeniden sergilenmesidir. Suriye halkının yıllardır özlediği barış ve istikrarı sağlama sürecinde, bu tür gelişmelerin barış umutlarını zedelediği vurgulanmıştır," denildi.



Açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği kararlılıkla yinelediği belirtildi. Bakanlık, bu konuda ülke olarak duruşlarının değişmeyeceğini ve Suriye halkının yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.