Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan’da meydana gelen depremler hakkında, her türlü desteğe hazırız mesajı verildi.ANKARA (İGFA) - Afganistan’ın Herat Vilayetinde 7 Ekim'de meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremde 200'den fazla can kaybı yaşandığı ve binden fazla yaralı bulunduğu üzüntüyle öğrenildiğini kaydeden Dışişleri Bakanlığı, dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, her zaman olduğu gibi, Afgan kardeşlerimizin yaralarının sarılması için her türlü desteğe hazırdır" mesajı verildi.