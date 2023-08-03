FOX'un dijital platformu Disney Plus, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan bir diziyi Ermeni lobisi baskısı nedeniyle yayınlamama kararı aldı. Bu karar, dizinin yayın tarihi bile belli olduğu halde büyük tepkiyle karşılandı. Galatasaray'ın Avrupa maçını yayınlayan D Smart Go, Atatürk dizisini yayından kaldıran Disney Plus'a gönderme yaparak "Geldikleri gibi giderler" bandını yayınladı. Bu olay, kamuoyunda önemli bir skandal olarak değerlendiriliyor ve sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor. Taraf tutma ve siyasi baskılara karşı bağımsızlık ve özgürlük vurgusu yapılıyor. Şimdi, Disney Plus'ın bu kararı sonrasında nasıl bir yol izleyeceği ve tepkilerin nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.