Olay, Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 3. katındaki balkonda hava alan Yahya Berat C. (20), henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek balkondan düştü.

Yaklaşık 7 metre yükseklikten toprak zemine düşen genç, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.