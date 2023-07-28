Muharrem ayının onuncu günü aşure günü olması nedeniyle Manyas Diyanet Gençlik Merkezi tarafından aşure ikramı yapıldı.

Diyanet Gençlik sorumlusu Nurgül Çelik’in organize ettiği aşure etkinliğinde maliyetler gençlik merkezi üyeleri tarafından karşılanırken, Cuma namazı çıkışında vatandaşlara Çarşı Camisi bahçesinde ki stantta aşure ikramı yapıldı. Manyas Müftüsü Abdullah Bostan tarafından yapılan duanın ardından aşureler kâselere konularak sırasıyla vatandaşlara ikram edildi. Müftü Bostan, "Peygamberimiz Hz. Muhammet Mustafa (SAS) efendimizin can paresi Hazreti Hüseyin ve 72 yakının Yezitler tarafından şehit edildiği gün olan Muharrem ayının onuncu günün de Diyanet Gençlik Merkezinin de aşure ikramıyla bu günü değerlendirdiğini söyledi."