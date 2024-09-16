Diyarbakır'da trajik bir şekilde hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran, cinayetle ilgili tüm sorumluların cezalandırılması için Diyarbakır Barosu’na başvurdu. Baro, Güran’ın talebi doğrultusunda hukuki destek sağlamaya karar verdi ve soruşturma dosyasına dahil oldu.

Baro’dan Açıklama

Diyarbakır Barosu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Baran Güran’ın baroya başvurduğu ve cinayetle ilgili detayların aydınlatılması için hukuki destek talep ettiği belirtildi. Açıklamada, Güran’ın, “Kardeşim Narin’in öldürülmesi ve cenazesinin kaybettirilmesi ile ilgili olarak bilgi sahibi olup da soruşturma makamlarına gerekli bilgileri vermeyen tüm sorumluların tespit edilip cezalandırılması ve adaletin sağlanması için Diyarbakır Barosu’ndan destek talep ediyorum” dediği ifade edildi.

Baro’nun Rolü

Diyarbakır Barosu, olayın ilk gününden itibaren dosyayı büyük bir titizlikle takip ettiğini ve Baran Güran’ı temsilen soruşturma dosyasına dahil olduğunu duyurdu. Baro, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için hukuki süreci destekleme ve adaletin sağlanması için gerekli adımları atma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Bu adım, Narin Güran’ın ailesinin adalet arayışında önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. Baro’nun desteği, soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesini ve tüm sorumluların cezalandırılmasını hedefliyor.