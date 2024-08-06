Özellikle rafine şeker, glikoz şurubu, fruktoz şurubu gibi eklentiler hem sağlığı olumsuz etkilemekte hem de kilonuzu korumayı zorlaştırabilmektedir. Rafine şeker ve şurupları fazla tüketmek kronik hastalıkların, karaciğer yağlanmasının riskini arttırabilir. Özellikle yaz aylarında asitli içeceklere, soğuk çaylara, bazı soğuk kahvelere dikkat etmeniz iyi olacaktır. Zayıflamayı hedefliyorsanız veya kilonuzu korumak istiyorsanız bu içecekleri aşırı tüketmemelisiniz. Diyet ara öğün listelerinize ekleyebileceğiniz soğuk içecekler arıyorsanız soğuk tariflerimiz tam size göre olacak. Buz gibi bir naneli limonata tarifimizi deneyebilirsiniz. Diğer serinleten yaz tariflerimize de sitemizden ulaşabilirsiniz.

NANELİ LİMONATA

Rafine şekersiz içecek arayışında olanlar için taze nane ve limonun ferah tadı iyi gelecektir. C vitamininden zengin limon ve sindirim sistemine dost olan taze nane ile fit ve serin bir içecek deneyebilirsiniz. Diyet ara öğün tariflerinizin yanına ekleyerek tüketebilirsiniz. İçerisinde beyaz şeker olmadığı için daha sağlıklı bir alternatif olacaktır. 1 bardak limonata kaç kalori baktığımızda 75 kalori ve 15 gram şeker içerdiğini söyleyebiliriz. 1 litre ev yapımı limonata 370 kalori olmaktadır. Bu kalorinin çok büyük bir kısmı beyaz şekerden gelir. Rafine şekersiz limonata için bal kullanarak tatlandırdık ve lezzetini bozmamış olduk. Üstelik 1 litre naneli limonata tarifimiz 238 kaloridir.

MALZEMELER (4-5 KİŞİLİK)

2 adet limon

5-6 dal taze nane

3 yemek kaşığı bal

800 ml soğuk su

Buz parçaları

YAPILIŞI:

Öncelikle limonların kabuğunu soyun. Derin bir kaba limon kabuklarını, taze naneyi ve balı ekleyip elinizle iyice ovun. Daha sonra üzerine limonları da ekleyin. Yine elinizle sıkarak iyice ezin. Üzerine suyu ekleyip buzdolabında 1-2 saat kadar bekletin. Buz parçalarını sürahiye ekleyin. Daha sonra limonatayı süzün ve sürahiye aktarın. 1 bardak ballı naneli limonata tarifimiz sadece 47 kalori olmaktadır. Yanına kuruyemiş, tahıllı kraker, galeta, karabuğday patlağı gibi besinler ekleyerek tam bir yaz ara öğünü yapabilirsiniz. Bu şekilde diyet ara öğün tariflerinizle beraber ferah bir içecek alternatifiniz hazır oldu, afiyet olsun. Naneli limonatamızın yanına yağ yakan ara öğünler hazırlamak için fit tariflerim kısmına göz atabilirsiniz.

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