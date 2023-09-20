Günümüzde neredeyse artık her evde bir bilgisayar bulunuyor. Ve haliyle bilgisayarla beraber her evde internet de oluyor. Ancak birçok kullanıcı ya internetinin yavaş olmasından ya da bazı web sitelerine girememesinden şikayetçi. Aslında bu iki sorunun da çözümü çok basit. Bilgisayar üzerinden yapılan DNS ayarlarıyla hem internetinizi hızlandırabilir hem de giremediğiniz web sitelerine giriş yapabilirsiniz.

Youtube, Netflix, Twitter, Instagram ve buna benzer sosyal medya platformlarına girerken yavaşlık yaşıyorsanız DNS değiştirerek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Bu yazımızda sizler için en güvenilir DNS adreslerini sıraladık. Yazımızda yer alan en hızlı DNS adreslerini bilgisayar ayarlarınızdan değiştirerek internet hızınızı arttırabilirsiniz.

DNS Adresi Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle bilgisayarınız üzerinden Denetim Masası > Ağ ve İnternet > Ağ ve Paylaşım Merkezini açın. Ağ ve Paylaşım Merkezinin sol tarafında bulunan Bağdaştırıcı Ayarlarını Değiştir sekmesine tıklayın. Karşınıza gelen ekranda bağlı bulunduğunuz ağ bağlantısının üzerine gelip sağ tıklayarak özellikler seçeneğine tıklayın. Karşınıza gelen seçenekteki Ağ İletişim bölümünde yer alan “Internet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4) seçeneğine çift tıklayarak açın. Karşınıza gelen pencerenin en alt kısmında bulunan “Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan” seçeneğini işaretleyin. Açılan iki kutucuğa aşağıda sizlere tavsiye ettiğimiz DNS adreslerini girin ve yaptığınız değişiklikleri kaydedin.

En Hızlı ve En Güncel DNS Adresleri