Depremler Nasıl Meydana Gelir?

Depremlar nasıl meydana gelir? Depremler yer kabuğunda bulunan fay hattının belirli sürelerde titremesidir. Bu titreme şiddetine bağlı olarak hiç hissedilmeyebilir veya yıkıcı olabilir.

Deprem Nedir?

Fay hattında biriken enerjinin sarsıntıyla boşalmasıdır. Depremin şiddetini belirlemede ivme, büyüklük ve titreşim hızı baz alınır.

Deprem Nasıl Meydana Gelir?

Deprem yer kabuğunda zamanı belli olmayan bir anda enerji yüklü fayların kırılmasıyla meydana gelir. Fayın kırılmasıyla sismik bir dalga oluşur, bu dalgalar titreşimle yayılarak yeryüzünde hissedilmesine neden olur. Özellikle sorulan sorulardan olan bu Depremler Nasıl Meydana Gelir sorusudur.

3 ve altındaki depremler hissedilmeyen ve sıklıkla olan depremlerdir. 4 ve üzerindeki depremler daha çok hissedilir, 6 ve üzeri depremler ise yıkıcı veya çok yıkıcı depremlerdir. Deprem sırasında sallantının dışında bazen yer değiştirme de görülebilir.

Yer kabuğunun hemen her bölgesinde fay hattı bulunur ancak derinliği ve uzunluğu farklılık gösterdiğinden her yerde eşit şiddette deprem olmayabilir.

– Depremin öncesindeki depremlere öncü deprem, depremin sonrasındaki depremlere ise artçı depremler deniliyor.

– Öncü depremler sismologların gözlemiyle farklı bir depremin ön habercisi olarak adlandırılır. Ancak her öncü deprem öncü olmayabilir asıl deprem de olabilir.

– Artçı depremler ise deprem oluştuktan sonra fay hareketliliğin devam etmesidir.

Artçı depremler giderek azalan şiddetlerde devam eder ancak sona ermesi birkaç gün sürebilir.

Deprem Çeşitleri Nelerdir ?

Depremler üç gruba ayrılmıştır. Bunlar, tektonik, volkanik ve çöküntü depremler olarak sıralanabilir.

Tektonik Deprem: Ülkemizde oluşan tüm depremler bu grupta yer alır. Fay hattının kırılmasıyla oluşan deprem çeşididir.

Volkanik Deprem: Yanardağı patlamasının şiddetiyle tetiklenerek oluşan depremlerdir. Genellikle Uzakdoğu ülkelerinde rastlanır.

Çöküntü Depremler: Yer altındaki mağaraların, maden ocaklarında zamanla oluşan boşlukların çökmesiyle oluşan deprem türüdür. Fazla zarar vermez.

Depremin Şiddetleri Nelerdir ?

Depremin hissedildiği ve fayın kırıldığı noktadaki etkisinin ölçümünden çıkan sonuca depremin şiddetini tanımlar.

Şiddetine Göre Depremler;

– Çok çok Hafif (3 ve altı)

– Çok Hafif (3-3,9)

– Hafif (4-4,9)

– Orta Şiddette (5-5,9)

– Şiddetli (6-6,9)

– Çok Şiddetli (7- 7,9)

Deprem sırasında sarsılma ya da titreşim dışında ivme adı verilen alttan vuruş hızı da ayrıca belirlenir. Fay hattı kırılırken yıkıcı ve hasar veren ivme binaların yıkılmasına sebep olur.

Özetle, tüm depremler yer kabuğunun belirsiz bir anda fayların kırılmasıyla oluşur. Bu kırılma esnasında faydaki fazla enerji biter. Eğer bu deprem çok şiddetli ve yıkıcı olmuşsa yeniden aynı şiddette olması uzun sürecektir. Ancak artçı deprem adı verilen nispeten daha hafif şiddette depremler devam edecektir. Son depremi AFAD sitesinden en canlı şekilde takip edebilirsiniz.