Bilecik’in Dodurga beldesinde, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri yaşandı. Dodurga Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen yağmur ve şükür duası programına ilçe protokolü ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Dodurga beldesinde gerçekleştirilen programa Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Ersin Çam ve çok sayıda davetli ve vatandaş da katıldı.



Dualar semaya yükselirken, Dodurga halkı birlik ve beraberlik içinde bolluk ve bereket için ellerini açtı.

Etkinlikte konuşan Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, bu tür manevi buluşmaların toplumsal kaynaşmaya katkı sağladığını belirterek önemli mesajlar verdi. Başkan Tuna, Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek Allah’a yönelerek, duaları hep birlikte ettiklerini söyledi. "İçinde bulunduğumuz bu güzel tablo, sadece bir dua buluşması değil; aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin en güçlü göstergesidir" diyen Başkan Tuna, "Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle; hep birlikte bir çınar gibi kök salıyoruz bu topraklara. Bu dayanışma ruhu, bizleri yarınlara daha güçlü taşıyacaktır. Bizler, Dodurga’da el ele verdikçe, gönül gönüle oldukça, rahmet de, bereket de bizimle olacaktır. Belediye olarak hizmet ederken temel önceliğimiz; bu birlik ruhunu diri tutmak, gönüllere dokunmak ve ihtiyaç anında vatandaşımızın yanında olmaktır. Bugün burada atılan bu manevi adımın, beldemize bolluk, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Allah birliğimizi daim eylesin" diye konuştu.