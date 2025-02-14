O çıkan doğalgazı karaya getirebilmek için ise 170 kilometre, denizin altına boru döşendi" dedi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde doğalgazın hatta verilmesi törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, ile çok sayıda protokol ve davetli katıldı.

Doğalgaz kullanımına başlayan illçede ilk ateşi ise Adalet bakanı Yılmaz Tunç yaktı. Törende konuşan Bakan Tunç, Amasra ilçesi ile Kumluca ve Hasankadı beldelerine de doğalgaz müjdesi verdi. Tunç, "Abdipaş'ya da doğalgaz gelecek. Amasra'mıza, Ulustan önce inşaatına başladık. Bazı dedikodular varmış, onlara itibar etmeyin. Amasra bizim Çeşmi Cihan'ımız. Ulus'tan önce inşaatına başladık. Orada boru hattıyla getiriyoruz. Büyük bir yatırım yapıyoruz. Buradan daha fazla bir yatırım. Bir yol geçişi ile ilgili belediye ve karayolları arasındaki bir bürokratik çalışma oldu. Onu'da tamamladık. Ve Amasra'mızda doğalgaza karışacak. Sizden sonra Kumluca var. Kozcağız'a doğalgazı getirmiştik. Hasankadı isteyecek. Talepler ardı ardına devam edecek" dedi. İstanbul'da doğalgazın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı yaptığı dönemde yaygınlaştığını hatırlatan Bakan Tunç, "Bundan 22 yıl önce sadece 5 ilde doğalgaz vardı. İstanbul'da da doğalgaz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde ilk başta yaygınlaştı. Şimdi doğalgaz 81 vilayetimizin tamamına ulaştı. Bartın'ımıza 2012 yılında geldi. Organize sanayimize daha önce geldi. 893 yerleşim yerinde, 222 organize sanayi bölgesinde doğalgaz var artık. Doğalgaz arzında Avrupa'nın da 4. büyük ülkesi haline geldik. Enerji yatırımlarında, milli enerji hamlesinde ülkemiz çok önemli mesafeler aldı" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç, Cumhurbaşakın Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de, Filyos'ta doğalgazı müjdelediğinde eleştirildiğini de hatırlatarak, "Filyos'da doğalgaz müjdesini Cumhurbaşkanımız verdiğinde, 'artık kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz, Karadeniz'de ki gazı konutlara ulaştıracağız' diye müjdelediğinde muhalefet, 'Bunlar seçim vaadi, orada gaz falan yok. Şimdi yaktıklarına, müjde verdiklerine bakmayın, oradan gaz falan çıkmayacak' dememişler miydi? Her iyi işe karşı geldiler. Her güzel işi inkar etmeye çalıştılar. Güneş balçıkla sıvanmaz. İş ortada, icraat ortada. Filyos Endüstri bölgesi de olacak. Doğalgazın dağıtımı ile ilgili tesisleri görenler, acaba şimdi diyor mu ki, 'Biz size o zaman karşı geldik, inkar ettik, karalamaya çalıştık, olmaması için de içimizden geçirdik, siyasi rantı olur diye düşündük. Ama yanlış yapmışız özür diliyoruz. Doğalgaz Filyos'ta, Sakarya gaz sahasında varmış, siz bunu millete ulaştırdınız. Özür diliyoruz' diyorlar mı? Demezler, onu unuturlar, başka kara propagandalara devam ederler" şeklinde konuştu.

7 aylık bir çalışma ile denizdeki doğalgazın karaya getirildiğini anlatan Bakan Tunç, "Denizin, deniz seviyesinden 2 bin metre denizin dibine, denizin dibinden bir 2 bin metre de, doğalgazın çıktığı yere. Yani deniz seviyesinden 4 bin metre aşağıya sondajlar yapıldı. O doğalgaza ulaşabilmek için. O çıkan doğalgazı karaya getirebilmek için 170 kilometre, denizin altına boru döşendi. Karaya değil, karada kazıyorsun boruyu döşüyorsun. Ama denizin altına bu boru nasıl döşendi. İş makinelerini denizin altına salındı. Bugün gördüğünüz bu iş makineleri. Denizin altında ama içerisinde ne var? Robot. Robot makinelerle denizin o 2 bin derinlikte çalışıldı. Düz alan değil deniz, dağlar tepeler var orada da. Kazıldı. 170 kilometre boyunca boru döşenerek, denizin ortasından Filyos'a geldi. Bu hizmet milletimize getirildi. Bunlar milletin parasını, millete aktarmakla oluyor. Sakarya Gaz sahası günlük 7 milyon metreküp doğalgaz üretmeye başladı. Şuanda yurt içi, yurt dışı üretim miktarımız 20 milyon metreküp. 8.6 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak şekilde yerli ve milli üretime başladık" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, Karadeniz'deki doğalgazın, yerli ve milli imkanlarla bulunduğunu vurgulayarak, "Bizim Karadeniz'imizde, hemen karşımızda. Bugüne kadar bu doğalgaz niye keşfedilmedi. Araştırma yapıldı. İhaleler yapıldı, yabancı şirketlere verildi. Yabancı gemiler geldi, burada yok dediler, paramızı aldılar gitti. Ne zaman yerli, milli sismik arama gemilerimizi aldık, kendi kendimize araştırdık, işte o zaman bulduk. Yabancıların yok dediği yerde doğalgazın olduğunu gördük. Fatih Gemimiz, Kanunu Gemimiz, Yavuz, Abdülhamit Han orada sondajlar yaparak, yerli ve milli kaynağı milletimize kavuşturdu. Barbaros Hayrettin, Oruç Reis, sismik araştırma gemilerimiz, bunlar keşifler yaptılar. Keşiflere devam ediyorlar. Yeni keşifler olacak. Akdeniz'de de olacak. Dünyanın her yerine bizim araştırma gemilerimiz, gidecek ve bulacaklar. Arayan bulur. Aramazsan bulamazsın. Biz aramaya devam ediyoruz. Milletimize hizmet olarak akıtmaya devam ediyoruz.

Bakan Tunç, Türkiye'nin doğalgazın yanı sıra taşkömürü, petrol ve nükleer enerji gibi alanlarda enerji açığını giderecek çalışmalara tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. Tunç, "Sadece doğalgaz değil, bir taraftan taş kömürü, bir taraftan Gabar'da petrol keşifleri devam ediyor. O dağlardan teröristler temizlenince petrol araması da kolaylaştı. O dağlardan petrol fışkırdı. Oradan çıkan petrol, günlük 61 bin varil. Yeni keşifler yapılmaya devam ediyor. Petrolüyle, doğal gazıyla, kömürüyle, nükleer santraliyle. Nükleer enerjiye bu dönemde adım attık. Şimdi orada 4 reaktörden Mersin Akkkuyu'da biri, faaliyete geçti. Geçmeye de devam ediyor. Sadece inşaatında 30 bin kişi çalışıyor. Dolayısıyla ülkemizin enerji açığını gidererek, ekonomik kalkınmamızı sağlayacağız. Bir yandan adaletimizi güçlendireceğiz, hukuk güvenliğini daha da tahkim etmeye ve hukuk devleti yolunda, yüksek standartlı demokrasi yolunda hız kesmeden devam edeceğiz. Vesayetçi anlayışı tarihe gömdük. Ülkemizin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuştuk. Ülkemizin kalkınmasını sağlamaya, halkımızın alım gücünü arttırmaya devam edeceğiz. Deprem, pandemi, etrafımızdaki gelişmeler, terörle mücadele, ülkemizin huzurunu sağlamak için yapılan mücadeleler, tüm bunlar elbette ki çevremizdeki dış gelişmeler, ülkemizden kaynaklanmayan gelişmeler ekonomimizi olumsuz etkiledi. Çift hanelerde devraldığımız ve tek haneye indirdiğimiz enflasyon yeniden yükseldi. Şimdi tekrar ekonomi yönetimimiz, yeni aldığı tedbirlerle çift haneli enflasyonu tek haneye düşürerek, memurumuzun, emeklimizin, işçimizin alım gücünü arttıracak inşallah. Bundan hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu.