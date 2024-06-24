Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım’ın dün gerçekleştirilen antrenmanında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edilen kaleci Doğan Alemdar’ın kamptan ayrıldığını, şampiyona süresince kaleci yeterliliğini sağlamak adına RAMS Başakşehir’den Muhammed Şengezer’in kampa çağrıldını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına kampta bulunan Doğan Alemdar’ın sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldığını ve yerine RAMS Başakşehir’den Muhammed Şengezer’in çağırıldığını duyurdu. Konuya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında dizinde travma meydana gelen milli kalecimiz Doğan Alemdar’ın muayene ve tetkikleri tamamlandı. Yapılan kontroller neticesinde, Doğan’ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi ve milli kalecimizin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi. 2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına, Başakşehir takımından Muhammed Şengezer, A Milli Takım kampına çağrıldı" denildi.